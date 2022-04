Giampaolo: “Batosta che fa male, giusto ci tirino dietro palate di cioccolata”

Marco Giampaolo ha parlato a seguito della sconfitta della Sampdoria contro la Salernitana. Ecco quanto dichiarato a DAZN: “È una batosta che fa male, assolutamente. Purtroppo l’inizio della Salernitana ci ha creato delle difficoltà e, trovata la rete dell’1-2, abbiamo reagito di pancia senza lucidità. I tifosi ci hanno sostenuto dal riscaldamento fino al novantasettesimo, non possiamo dire assolutamente nulla. Anzi, abbassiamo la testa, ci assumiamo le nostre responsabilità ed è giusto ci tirino dietro palate di cioccolata, tanto per usare un eufemismo e non scadere nella volgarità. Sapevamo perfettamente quanto questa partita potesse essere importante, l’abbiamo sbagliata ma c’è ancora tempo per risollevarsi e ripartire, consapevoli che il destino dipende soltanto da noi.

Quagliarella? È il capitano di questa squadra, ha grande esperienza, ha giocato tantissime partite così pesanti. Certo, non posso pretendere 95 minuti su 95, ma era giusto scendesse in campo dal primo minuto e ha dato tutto, ancora una volta. Anzi, ritengo che su di lui ci fosse un calcio di rigore. Non mi aggrappo a nessun alibi, sia chiaro, ma abbiamo visto decisioni diverse su tante situazioni simili nell’arco di questo campionato. La Salernitana, in settimana, ha fatto un po’ di casino ed è andata così, va bene. Resta il fatto che non abbiamo fatto una buona gara e che la contestazione della tifoseria è assolutamente comprensibile. So cosa ho detto ai ragazzi nello spogliatoio, spero recepiscano il messaggio“.

Foto: Twitter Sampdoria