Giampaolo: “Approccio alla gara inaccettabile. Evidentemente ancora non ho capito dove sono”

Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l‘Udinese.

Queste le sue parole: “Non è mancata lucidità, è mancata la cosa più importante cioè non puoi stare sotto di 2 gol dopo 12 minuti, soprattutto dopo che hai preparato la partita sul piano motivazionale, sul piano dell’attenzione ai particolari che hanno caratterizzato la partita, sulle caratteristiche della partita. E se dopo 12 minuti sei sotto di due gol c’è un problema. Evidentemente non ho capito ancora dove sono, in quale situazione sono, cosa ci vuole per tirarsi fuori da questa posizione di classifica. Mi spiace perché i primi 11 era composto da giocatori nazionali, che hanno militato in grandi squadre. Ci sono stati degli errori che non puoi commettere, non trovo una giustificazione, approccio alla gara assolutamente inaccettabile. Poi la partita si fa in salita e bisogna riflettere su questo”.

Sulla reazione: “Reazione di pancia. Non dovevi compromettere questa partita in 12′. Mi interessa il carattere, la personalità, perdere in campo solo perché il punteggio ti penalizza e non per gli atteggiamenti sbagliati o con l’incapacità di capire l’importanza di una gara”.

Sconfitta inaccettabile: “Quando le sconfitte son giuste vanno avanti e lavoro, quando la maturi con responsabilità come questa non mi vanno giù e non le accetto. Ma la responsabilità è mia, non scarico la colpa sui giocatori”

Su Candreva: “Candreva poteva giocar meglio, poteva fare meglio molte cose. È un giocatore sul quale confido molto e dal quale mi aspetto sempre il massimo”.

Foto: Twitter Sampdoria