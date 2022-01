Giampaolo alla prima con la Samp: “Sono tornato a casa”

“Le prime sensazioni sono bellissime perché sono tornato in un ambiente familiare, per la Sampdoria è casa”.

Parla così Marco Giampaolo durante la prima conferenza della sua seconda avventura alla guida della Sampdoria. Una missione non impossibile ma sicuramente complicata e piena di insidie: risollevare l’autostima di una squadra minata da tre sconfitte consecutive e centrare l’obiettivo della permanenza in Serie A.

“Il focus deve essere sui prossimi quattro mesi con dedizione assoluta e spirito di squadra – dichiara il tecnico dalla sala stampa del Mugnaini – Non ci devono essere interesse individuali: io sono il primo a non averne: mi sono rimesso in gioco perché credo in questa sfida e nell’obiettivo che dobbiamo raggiungere”.

Subito uno scontro diretto con lo Spezia, reduce dall’impresa in casa del Milan. “Stanno bene, hanno vinto a Napoli, a Milano, anche qui a Genova. Stanno attraversando un ottimo momento dal punto di vista psicofisico, quindi la gara sarà dura, difficile ma noi dovremo andare alla Spezia a fare la nostra partita, senza paura o eventuali rimpianti. Dovremo dare tutto noi stessi: non esistono partite facili o difficili, non c’è nulla di scontato o impossibile. Dovremo giocare ogni gara come se fosse la più importante, resettare e ripartire, così fino al termine del campionato”.

FOTO: Twitter U.C. Sampdoria