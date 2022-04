Giampaolo: “Affronteremo la Roma nel loro momento migliore, sarà difficilissimo ma serve vincere”

Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita in programma domani contro la Roma: “La vittoria di Venezia ci ha portato in dote tre punti importanti per inseguire il nostro obiettivo ma è già dimenticata. La pausa per le nazionali porta inevitabilmente con sé un dispendio di energie fisiche e mentali: viaggi, impegni, c’è chi ha ottenuto la qualificazione al Mondiale e chi è rimasto fuori. Ora però bisogna rimettere al primo posto solo la Samp”.

Sull’avversario: “Da diverse giornate la Roma ha trovato la quadra. La affronteremo nel loro momento migliore: sappiamo che troveremo di fronte un avversario molto forte. La partita sarà difficilissima ma sarebbe importante dare continuità: dobbiamo provare a rendere la vita difficile ai nostri avversari e per farlo confido molto sul nostro dodicesimo uomo, che tornerà a riempire la Sud e Marassi per darci una mano”.

Foto: Twitter Sampdoria