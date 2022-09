Giampaolo: “Abbiamo perso una partita folle, eravamo in pieno controllo”

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta subita in rimonta contro il Verona.

Queste le sue parole: “Abbiamo perso una partita folle, eravamo in pieno controllo con un buon approccio, siamo andati in vantaggio e in 5′ abbiamo subito due gol. Non siamo stati bravi a metterci bene, ad avere la giusta tenuta mentale, ad avere la pazienza. Male a gestire le difficoltà. Non mi sento di dare addosso alla squadra, si è impegnata fino alla fine, l’ha approcciata bene era questo il tipo di gara ma paghiamo a caro prezzo quei 7′ nei quali abbiamo sbagliato nelle risorse mentali. Rispetto a Salerno questa è stata un’altra gara, questa l’ha giocata fino alla fine, tranne in quei minuti. E’ stata una partita sporca, giocata uomo su uomo e con grandi ritmi. Sabiri? Quello è il suo ruolo, rende meglio lì, oggi non è stato brillante anche perché era alla terza gara in una settimana. Ma lì e dove riesce ad esporre le sue qualità”.

Foto: sito Sampdoria