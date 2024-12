Giampaolo: “A Roma abbiamo perso per mie responsabilità. Berisha? Sta bene, può giocare ovunque”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Lecce Marco Giampaolo, alla vigilia dello scontro diretto di domani contro il Monza.

“Il Monza è costruito per giocare a calcio. L’assenza di Djuric probabilmente porterà in attacco un calciatore con caratteristiche diverse come Caprari. Ha qualità, gioca, sa giocare. L’assenza di Djuric può cambiare qualcosa nella variabile aerea. Dobbiamo fare una partita di spessore e contenuti, al netto delle assenze che fanno parte del percorso. Bisogna essere forti e bravi nel superare il periodo nel momento migliore possibile. Calciatori con le caratteristiche di Djuric non ce ne sono tanti”.

Sulle scelte in difesa: “Siamo contati. Ci sono quattro difensori e mezzo. Non c’è da inventare. Possiamo fare adattamenti, avevo pensato anche a Pierret ma lui non c’è. Spero nella buona sorte, però una soluzione ce la inventiamo”.

Su Berisha: “Sta bene. Si allena con continuità. Conto su di lui. Ha tante caratteristiche, sa giocare, sa contrastare. Ha un pensiero verticale. Un buon giocatore. Sta bene ed è una pedina in più. Purtroppo non ho mai avuto Pierret, anche lui mi sembra abbia buone caratteristiche. Berisha secondo me può giocare dappertutto a centrocampo. Può far tutto”.

I cambi a Roma: “Tornarci sopra non ha senso ma non voglio esimermi dal rispondere. In quella partita sia Rebic sia Krstovic facevano corse non da attaccanti bensì da ali e non è nelle loro corde. È successo perchè non siamo stati breve a prendere le misure quando Paredes si abbassava a costruire. A quel punto ho pensato di far fare quel lavoro lì ad ali di ruolo. La partita l’abbiamo persa, probabilmente per mia responsabilità. Me la assumo. Ho preso la responsabilità di fare quei cambi, fa parte del mio mestiere”.

Foto: Instagram Lecce