Giallo a Lorient, il tecnico Le Bris non si presenta alla ripresa degli allenamenti

Secondo le informazioni riportate da Ouest-France, alla ripresa degli allenamenti del Lorient per il raduno estivo dell’imminente stagione 2023-24 il tecnico Régis Le Bris non si è proprio presentato. L’allenatore 47nne è nello staff della squadra dal 2012, quando allenava le giovanili, e ha preso in carico la prima squadra nel giugno 2022. Nell’unica stagione in cui ha guidato la squadra di Ligue 1, l’ha condotta a un buon decimo posto. In aperto contrasto con la dirigenza nonostante un contratto fino al 2027, Le Bris avrebbe voluto lasciare il club già diverse settimane fa ma non è stato liberato. Su di lui si era mosso il Nizza, che poi ha scelto Francesco Farioli. Le divergenze, però, potrebbero essere superate: sempre il quotidiano francese sostiene che l’allenatore dovrebbe tornare sui suoi passi ed essere presente già a partire da domani.

Foto: Pagina Facebook Ufficiale Lorient