GIACOMO QUAGLIATA, LA SCOMMESSA DELLA CREMONESE

La Cremonese continua la sua campagna di rafforzamento puntando ancora sui giovani e questa volta lo fa puntando su Giacomo Quagliata. Il calciatore classe 2000 arriva dall’Heracles club di seconda divisione olandese. Quagliata è la scommessa di Braida che per il ritorno di grigiorossi in A ha messo in piedi una vera e propria rivoluzione sul mercato.

Palermitano doc ha mosso i suoi primi passi nel club della sua città, per poi cercare fortuna nelle serie minori del nostro paese, per poi iniziare con la Pro Vercelli la sua carriera nei professionisti. Dopo le esperienze con Latina, Bari nel gennaio del 2020 si è trasferito in Olanda, ma ora è pronto a vivere la sua prima esperienza in Serie A come vice Valeri.

É stato il quarto italiano ha segnare un gol nel campionato olandese dopo le avventure di Marco De Marchi, Boateng, ma soprattutto Graziano Pelle, sicuramente l’azzurro che più di tutti ha avuto fortuna con le maglie di PSV e Feyenoord.

Grazie alle sue prestazioni, fin da subito positive, Quagliata si è fatto notare dalla nazionale azzurra ed è arrivato l’esordio con l’under 21, e lo scorso giugno ha siglato anche il primo gol nel match valido per la qualificazione agli Europei contro l’Irlanda del Nord.

Ora il ritorno in Italia, la sua terra, pronto a stupire tutti di nuovo, come ha ben fatto in Olanda. La Cremonese ha la sua nuova scommessa.

Foto: Twitter Heralces