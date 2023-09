Giacchetta: “Okereke resterà con noi. L’obiettivo è portare il più in alto possibile la Cremonese”

Ai microfoni di Cremona1, il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha annunciato il reintegro in prima squadra di David Okereke: “La permanenza di Okereke in grigiorosso sarà una grande opportunità sia per il club che per il giocatore. È importante che David rientri mentalmente concentrato per dare il massimo e raggiungere l’obiettivo di questa squadra: portare il più in alto possibile la Cremonese”.

Foto: Instagram Okereke