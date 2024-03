Giacchetta (ds Cremonese): “Giochiamo per la Serie A, non ci nascondiamo”

Il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha così parlato degli obiettivi della squadra grigiorossa: “Si, la Cremonese gioca per salire in Serie A, non lo nascondiamo. Ma è anche vero che dobbiamo dare forza alla nostra volontà, l’obiettivo però è difficilissimo da raggiungere perché il livello è alto. – spiega il direttore sportivo Simone Giacchetta come riporta La Gazzetta dello Sport – Per la seconda piazza, quindi la promozione diretta, Como Cremonese e Venezia sono le candidate a fare la volata finale. Una corsa che può trovare come alleato il calendario ma allo stesso tempo può nascondere insidie e trappole. La classifica ogni settimana cambia e bisogna essere bravi a non lasciare il gruppo di testa. Sarà un finale per menti lucide e cuori sani”.

Foto: sito Cremonese