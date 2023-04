Giacchetta (ds Cremonese): “Ci crediamo, il nostro è un traguardo storico e vogliamo onorarlo fino alla fine”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta: “Ci crediamo e daremo il meglio contro un grandissimo avversario, al quale facciamo i complimenti ma il nostro è un traguardo storico e vogliamo onorarlo fino alla fine”.

Poi ha proseguito: “L’abitudine di giocare certe partite non è usuale per noi, è una semifinale e va giocata con grande attenzione cercando di non subire gol all’inizio della gara. Sarà la dinamica della gara a darci possibilità. Sarebbe auspicabile avere un impatto importante”.

Infine, tornando sulla sconfitta con l’Udinese: “Abbiamo preso gol al primo minuto e questo vuol dire che non eravamo pronti mentalmente anche se il loro è stato un gran gol e per una squadra come la nostra ci ha condizionato. Abbiamo avuto la possibilità di pareggiare ma poi è diventato tutto in salita contro l’Udinese che è tornata quella di inizio campionato che aveva impressionato un po’ tutti”.

Foto: sito Cremonese