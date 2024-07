Giaccherini: “Inter favorita per lo scudetto. Fonseca? Non ha dimostrato di essere un vincente come Conte”

Emanuele Giaccherini, ex centrocampista di Cesena, Chievo e Juventus ed ora opinionista a DAZN ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport manifestando le sue impressioni sul prossimo campionato, che a suo dire vedrà ancora l’Inter favorita. Di seguito le sue parole: “L’Inter ha vinto l’ultimo Scudetto e rispetto alla maggior parte delle rivali riparte con lo stesso allenatore. Inzaghi ha un giocattolo rodato e già migliorato grazie agli innesti a parametro zero di Zielinski e Taremi“. Su Conte al Napoli: “Antonio è un vincente .Vediamo come finirà il mercato e chi resterà tra Osimhen e Kvara. Sicuramente, Conte è un valore aggiunto. Ogni domenica vedremo un Napoli indemoniato e che in campo vola. Come successe a noi nel 2011-12. Non eravamo i più forti, ma Conte ci trasformò e ogni partita la giocavamo a intensità super. Conte valorizzerà tutti, a partire da Lindstrom“. Su Thiago Motta alla Juve: “Se riuscirà a trasmettere le sue idee, magari adattandole anche alle caratteristiche diverse di alcuni bianconeri, vedremo una Juve divertente e vincente. Giuntoli, che ho avuto come ds a Napoli, è navigato e conosce il calcio. Se ha voluto Thiago è perché si era accorto che con Allegrila squadra aveva vinto poco ed espresso anche meno a livello di gioco. Alla Juve conta trionfare, ma i tempi cambiano e giocare bene aiuta“. Sul Milan di Fonseca: “Fonseca, ai tempi della Roma, non ha dimostrato di essere un vincente come Conte. Il Milan lo vedo dietro a Inter, Juve e Napoli soprattutto in difesa. Fonseca punta su un calcio di dominio, ma dovrà trovare il giusto equilibrio in fase difensiva”.

Foto: instagram Giaccherini