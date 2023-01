Ghoulam si allena con l’Angers. L’ex Napoli è svincolato dalla scorsa estate

Faouzi Ghoulam potrebbe aver trovato squadra dopo diversi mesi. L’algerino, ancora svincolato dopo l’esperienza con il Napoli, si è allenato con l’Angers, squadra che milita in Ligue 1.

A postare alcuni scatti proprio il cliub francese. Ghoulam a dicembre era stato in prova con il Saint’Etienne, ma le precarie condizioni fisiche non fecero concretizzare nessun accordo. Ora c’è qualche possibilità di rivederlo presto in campo.

Foto: twitter Angers