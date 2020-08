Ghoulam saluta Callejon: “Orgoglioso della nostra amicizia, sei un modello da imitare”

View this post on Instagram

Ogni partita, ogni allenamento. Sei stato il modello da imitare, l’esempio da seguire. Ma sei e sarai sempre unico e inarrivabile. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato. Chapeau, José María Callejón 🙏🏽 Sono orgoglioso della nostra amicizia 💙 Chaque match, chaque entraînement. Tu as été le modèle à imiter, l'exemple à suivre. Mais tu es et seras toujours unique et sans égal. Merci pour tout ce que tu m'as appris. Chapeau, José María Callejón 🙏🏽 Je suis fier de notre amitié 💙 Every game, every training. You were the model to imitate, the example to follow. But you are and will always be unique and unrivaled. Thanks for everything you taught me. Chapeau, José María Callejón 🙏🏽 I am proud of our friendship 💙 🇩🇿 #FG #FG31