Ghoulam: “Napoli con qualche chance in più, ma Inter superiore. Conte o Inzaghi? Antonio ha più trofei”

L’ex difensore del Napoli, Faouzi Ghoulam, ha fatto il punto sul big match di domenica a San Siro tra Inter e Napoli in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Di Marco o Di Lorenzo?: “Stiamo volando alto, siamo sui migliori interpreti dei rispettivi ruoli. Dimarco è splendido, però è più un quinto, ha corsa ed intelligenza ma io voto Giovanni, che sa fare pure il centrale nei tre e segna tanto. Fortunato Spalletti che può tenerseli entrambi”.

La favorita: “Il Napoli con un filino di possibilità in più, perché non fa le Coppe. Però l’Inter ha un organico lievemente superiore”.

Inzaghi o Conte:“Hanno vinto entrambi ma Conte qualche trofeo in più. E questo è un pregio. Lo ha fatto ovunque sia stato, in Italia e in Inghilterra. Ha una capacità di incidere notevole, si sta vedendo al Napoli: in tre mesi ha spostato l’umore, ha curato i malesseri ed ha portato la squadra in testa alla classifica. Inzaghi non si discute, benissimo già con la Lazio e poi con l’Inter, dentro un progetto che gli appartiene. Ecco, in questo si somigliano: entrambi sanno esaltare le ambizioni dei club e riempire un progetto”.