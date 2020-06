Ghoulam e il ritorno in campo dopo 261 giorni: “Sono felice, avanti così”

View this post on Instagram

Avevo troppa voglia di tornare in campo. Sono felice: per la vittoria, per la prestazione della squadra e per il mio assist. Avanti così 🙌🏽 J'avais hâte de retourner sur le terrain. Je suis content: pour la victoire, la performance de l'équipe et pour la passe décisive. Bravo à nous 👍🏽 I was looking forward to returning to the field. I'm happy: for the win, the team performance and for the assist. Well done us 💪🏽 ⚽️ #VeronaNapoli 0-2 🇮🇹 @seriea 🇩🇿 #FG31 💙