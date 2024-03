Ghoulam: “Col Sassuolo abbiamo rivisto un Napoli brillante. Calzona è l’allenatore giusto”

Lunga intervista quella concessa dal difensore dell’Hatayspor Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Tanti i temi toccati dal calciatore algerino, a partire dalla stagione disputata fin qui dalla sua ex squadra: “Col Sassuolo abbiamo rivisto un Napoli brillante. Ho visto determinazione, organizzazione e naturalezza nelle giocate: la mano di Calzona. Un allenatore molto preparato, che riesce ad ottenere il massimo dai calciatori: è molto esigente ma sa parlarci, ha grandi doti umane. È l’allenatore giusto, con una visione moderna e propositiva del calcio. Può fare un grande lavoro e sono convinto che sia la migliore scelta per il presente ma anche in chiave futura: sarebbe perfetto per aprire un nuovo ciclo.”

Foto: Twitter SSC Napoli