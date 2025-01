Ghisolfi su Hermoso: “Ci sono squadre interessate”

In casa Roma non è solamente tempo di pensare alla sfida contro l’Udinese, ma anche al calciomercato. Tra le tanti voci che starebbero circolando negli ultimi giorni, ci sarebbe quella relativa a una possibile cessione di Hermoso in questa sessione invernale. L’ex Atletico Madrid, infatti, sarebbe finito nel mirino del Bayer Leverkusen che starebbe spingendo per averlo nell’immediato. Se il difensore spagnolo dovesse partire il club capitolino dovrebbe subito andare alla ricerca di un sostituto e a confermare ciò è stato lo stesso Ghisolfi. Il francese, infatti, a pochi minuti dall’inizio della gara ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole in merito a ciò: “Ci sono squadre che sono interessate a lui, abbiamo contatti, ma niente di fatto. Dobbiamo prendere un difensore centrale se lui parte, anche se Rensch, Celik e Cristante sono duttili e possono giocare come difensore. Ma comunque se parte ci serve qualcuno”.

