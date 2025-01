Ghisolfi: “Dybala ha rinnovato”

A pochi minuti dalla sfida contro l’Udinese a parlare è stato Ghisolfi. Il francese si è concentrato sul mercato, annunciando l’ufficialità del rinnovo di Dybala. Queste le sue parole a DAZN: “Nuovi colpi di mercato? Prima di tutto volgio dire che siamo molto contenti che i nostri tifosi siano con noi, è una cosa giusta, tanto più per il rapporto tra le due tifoserie. Sul mercato come abbiamo detto in precedenza non vogliamo fare cose non giuste, in inverno serve intelligenza. Ci sono da fare delle uscite prima delle entrate. Con Rensch abbiamo fatto il nostro acquisto prioritario poi vedremo se ci sarano altri movimenti nell’ultima settimana. Dybala? Possiamo dire ufficialmente che è scattato il rinnovo, siamo molto contenti perché è un leader tecnico ed una figura importante per il club e per i tifosi”.

