Ghisolfi: “Ranieri è incredibile, opportunità fantastica per me e l’intero club. Mercato? C’è un nuova strategia”

Sul palco del Social Football Summit parla Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, e ovviamente si parte dal momento che sta attraversando tutta Trigoria: “Non è un periodo facile sicuramente, ma credo che siamo i capitani e dobbiamo tenere alto il morale. È importante tenere alto il morale e lottare. Non siamo contenti di questo periodo ma dobbiamo essere positivi e siamo pronti ad andare in avanti”.

Su Ranieri: “Per me e l’intero club è un’opportunità fantastica perché quello che sto scoprendo oggi di Ranieri è incredibile. È un gentiluomo, un uomo diverso da quelli a cui siamo abituati. Per me è un onore imparare molto da lui e camminare al suo fianco, porterà la sua calma, serenità ed esperienza. Non c’è bisogno di presentare lui o la sua incredibile carriera. Credo sia la persona giusta per migliorare i risultati nel medio termine. Guardiamo anche avanti, è importante essere mobili e lavorare sul futuro, cercando di costruire con lui il futuro della Roma. La Roma ha bisogno di una figura come lui, italiana, per organizzare il club. È la persona giusta per questo momento così difficile”.

Parlando di futuro è impossibile non parlare di vivaio: “L’Academy fa parte di questo importante progetto della Roma, è una mia missione e gioca un aspetto centrale del mio lavoro. Abbiamo aggiunto diverse persone a un qualcosa che funziona molto bene. Abbiamo dei progetti in cantiere, che tuttavia adesso non possiamo svelare. Stiamo prendendo anche in considerazione i progetti che fanno gli altri club (la seconda squadra, ndr) per riuscire a legare maggiormente la Primavera e la Prima squadra”.

Sul mercato: “L’abbiamo modificata rispetto al passato. Ora preferiamo investire nel lungo termine piuttosto che fare prestiti con giocatori che hanno più esperienza ma che richiedono salari più elevati. Quando abbiamo acquistato Koné abbiamo ammortizzato nel giro di cinque anni e il costo annuale è inferiore a quello di Renato Sanches che abbiamo preso in prestito. Con Koné possiamo chiaramente dare anche un valore aggiunto alla squadra. Vogliamo diminuire l’età della squadra, abbiamo raggiunto diversi obiettivi prefissati e alla fine dobbiamo trovare il giusto rendimento sul campo. Quando si comincia con una strategia è importante continuare sul cammino tracciato perché il vecchio sistema non era sostenibile e abbiamo dovuto invertire la rotta”.

Foto: Instagram Roma