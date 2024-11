Ghisolfi: “Mi assumo le responsabilità del momento. Dobbiamo fare scelte lucide. Stiamo lavorando ad un progetto pluriennale”

Il ds della Roma, Florent Ghisolfi, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Bologna, motivando la scelta dell’esonero di Ivan Juric.

Queste le sue parole: “Se mi permettete voglio partire dal ringraziare Ivan Juric. Vogliamo ringraziarlo per quello che ha fatto e per il suo impegno in una situazione non facile. Siamo rivolti verso il futuro ma ora dobbiamo recuperare calma e fare delle scelte lucide. Per quanto riguarda i Friedkin questo resta un progetto a lungo termine. I prossimi giorni verranno prese decisioni a lungo termine”.

Scelta condivisa o sarà solo una sua scelta? “La scelta dell’allenatore è molto importante. Sarò condivisa e strategica. Parleremo con la proprietà”.

Possibile che c’è un problema di organigramma societario?

“In questo momento dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Stiamo lavorando e la proprietà sta cercando di uscire da questo momento difficile. Le situazioni come queste possono verificarsi, guarda il Napoli lo scorso anno. Noi siamo impegnati su un progetto a lungo termine. Dobbiamo vincere”.

Sta pensando anche lei al suo futuro? Perchè Juric non è stato esonerato dopo Firenze? “Per quanto riguarda me non è importante la mia posizione. E’ importante la Roma e io mi assumo per primo la mia responsabilità. I Friedkin hanno ritenuto che questo fosse il momento di agire”.

Foto: sito Roma