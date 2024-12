Ghisolfi: “Mercato di gennaio e nuovo allenatore sono scelte collegate”

Le parole del responsabile dell’area tecnica Ghisolfi a Sky Sport prima del fischio d’inizio di Roma-Braga, sfida di Europa League.

“È importante cambiare perché abbiamo tre partite in una settimana. Per Pellegrini e Soule è molto importante giocare. Sappiamo che sono giocatori molto importanti per squadra e club. Hanno bisogno di fiducia. Dovbyk ha avuto l’influenza, mentre Dybala ha fatto bene nell’ultima partita da attaccante”.

Parla poi dei prossimi obiettivi della società e del mercato di gennaio: “Con Ranieri e la proprietà stiamo lavorando su due aspetti. Nel mercato di gennaio dovremmo migliorare la squadra, poi individuare il nuovo allenatore per la prossima stagione. Vogliamo anticipare e fare scelte giuste. Il mercato di gennaio e la scelta del nuovo allenatore sono collegati”.

Foto: Instagram Roma