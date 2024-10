Ghisolfi infuriato per un presunto rigore non assegnato alla Roma: “Chiediamo rispetto. E’ inaccettabile”

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 contro il Monza, lamentando un rigore non assegnato ai giallorossi.

Queste le sue parole: “Non sono solito venire a parlare dell’arbitraggio, ma è inaccettabile, tutti hanno visto, è rigore. Perché il Var non è intervenuto? Io chiedo il rispetto per il mio allenatore, per i miei giocatori, per i tifosi della Roma. C’è molta frustrazione nello spogliatoio. Non abbiamo avuto ancora spiegazioni, appena avremo la possibilità di chiedere spiegazioni capiremo cosa è successo”.

