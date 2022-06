Ghirelli: “Vogliamo eliminare ripescaggi e riammissioni, ma il calcio deve andare verso la riforma”

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato ai colleghi di centotrentuno.com: “Non vogliamo tornare all’autoriforma come successo 10 anni fa, l’intenzione è quella di eliminare ripescaggi e riammissioni ma per farlo dobbiamo attendere che il calcio vada verso la riforma. Quando questo avverrà saremo i primi a dire stop ai ripescaggi. Quest’anno mi auguro che non ci siano tante episodi del genere, la situazione dovrebbe essere sotto controllo, senza eccessive sofferenze dei club“.

Foto: Twitter Lega Pro