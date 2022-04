Ghirelli: “VAR in C? Così aiutiamo il sistema. Il futuro? Ripartiamo da Gravina”

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “VAR in C dai playoff? Con questo passaggio riusciamo a dare agli arbitri giovani la possibilità di sbagliare di meno, perché può capitare. Inoltre avranno la possibilità di prepararsi al meglio per i campionati maggiori, quindi andiamo ad aiutare il sistema.

Il futuro? Noi ripartiamo da Gabriele Gravina, io darò il mio contributo e per me c’è da fare uno sviluppo su tutta la linea per permettere di far crescere calciatori italiani e renderli convocabili nelle rispettive sezioni della Nazionale“.

Foto: Twitter Lega Pro