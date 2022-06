Ghirelli sulle seconde squadre in Serie C: “Servono calciatori italiani, ma siamo pronti a discutere”

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha indetto quest’oggi una conferenza stampa per fare un bilancio del campionato appena concluso. Tra i tanti temi toccati, c’è stato spazio anche per le seconde squadre: “Le seconde squadre hanno subito l’equivoco delle multiproprietà che al momento della nascita erano ancora possibili. La difficoltà per le società di Serie A hanno il problema di un minutaglie superiore all’80% da calciatori stranieri. Per fare le seconde squadre servono calciatori italiani. Noi siamo pronti a discutere sulle seconde squadre ma serve un ragionamento complessivo, che riguarda anche la Coppa Italia, le risorse e tutto il resto“.

Foto: Twitter Lega Pro