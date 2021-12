Ghirelli sul Catania: “Dobbiamo capire se il club riuscirà a portare a termine il campionato”

Antonio Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha rilasciato delle dichiarazioni a La Sicilia sul fallimento del Catania. Ecco le sue parole: “La preoccupazione che avevamo trova purtroppo conferma, siamo in attesa di verificare ogni aspetto. Sarebbe sciocco intervenire non valutando i particolare e gli spiragli della sentenza. Dobbiamo capire se l’esercizio provvisorio possa favorire un percorso che riesca a portare il club al termine del campionato. Mi auguro che le risorse economiche reggano e lo dico innanzitutto per il bene di tifosi e città. Aspettiamo con pazienza e saggezza quali saranno le mosse, di futuro discuteremo più in là. Il presente deve affrontarlo il Catania”. Foto: sito ufficiale Lega Pro