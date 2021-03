Ghirelli: “Riforma dei campionati? Se il Papa è andato in Iraq tutto è possibile”

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato a TMW delle riforme dei campionati, affermando come tutto sia possibile.

Queste le sue parole: “Riforma dei campionati? Non so se si farà un conclave. So che un grande Papa, come Papa Francesco è andato in Iraq: nessuna via è preclusa se si vuol perseguire un obiettivo. Un passaggio su cui non arretrerò è il piano strategico. Abbiamo individuato un percorso positivo su dove collocare la Lega Pro, come trasformarla, come lavorare sugli sponsor su cui sta lavorando il vicepresidente Marcel Vulpis: dobbiamo dare fiducia. Quando parliamo di riforma, io ne ripongo tanta di fiducia sulla capacità di mettere in campo un’energia che metta in moto questo Paese e metta in moto il nostro mondo, lo faccia correre. Le faccio un esempio: perché è da apprezzare il lavoro di Mancini? La chiave che ha usato è far giocare i giovani, e lui, nel pieno della crisi, dopo l’eliminazione dal mondiale , ha giocato la carta della speranza. Noi dobbiamo essere questi, se vogliamo uscirne. Il virus ha solo accelerato una crisi che già c’era. E noi dobbiamo essere concreti nel fronteggiarla”.

Foto: Sito Lega Pro