Ghirelli: “Difficile iniziare con il VAR la prossima stagione in Serie C. Stiamo valutando delle soluzioni”

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha approfondito il capitolo Var in Serie C, dopo l’utilizzo dello stesso ai playoff.

Queste le parole rilasciate al Corriere Adriatico: “VAR Come lo giudico? Sostanzialmente bene considerato l’impegno che c’è stato tra tutte le parti per proporlo anche in Serie C. Nello specifico, in riferimento alle polemiche che ci sono state in Padova-Catanzaro, qualcosa andrà affinato. Per un progetto del genere servono risorse finanziarie e formazione, ci stiamo lavorando con impegno e assiduità. Se ragionassimo da sistema calcio, inteso nella sua totalità, dalle serie superiori avremo un contributo per avanzare in questo percorso. Ritengo questo passaggio necessario perché la terza serie non deve formare solo calciatori ma anche arbitri e assistenti preparati“. Pensare all’esordio ufficiale del Var in Lega Pro per la prima giornata del 28 agosto è difficile? “E’ impossibile, stiamo ragionando su diverse opzioni. Le nostre valutazioni sui dati raccolti sono continue, l’esperimento ha dato esiti positivi ma serve testa e tenacia per arrivare alla conclusione“. E’ più realistico pensare alla seconda parte di stagione con la tecnologia in campo? “Diciamo di sì ma nelle prossime settimane se ne saprà sicuramente qualcosa di più”.