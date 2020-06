Ghirelli: “Confermate riammissioni al campionato di Serie C”

“Oggi sono state riconfermate le riammissioni al campionato di serie C”. Lo ha annunciato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, a margine del consiglio federale FIGC. “Con le riammissioni -riporta l’ANSA– per la prima volta nel calcio italiano si sono valorizzati i club che rispettavano le regole a fronte di quelli che non le avevano rispettate. Per me è un fatto positivo. Quando ripartirà il prossimo campionato di serie C? Aspettiamo che finisca la serie B, ma credo a metà settembre”, ha concluso Ghirelli.

Foto: Sito ufficiale Lega Pro