Paolo Ghiglione, esterno del Genoa, ha parlato al canale ufficiale del club: “Vestire la maglia del Genoa per me significa tanto, perché mi ha preso quando avevo 16 anni e giocavo al Pavia. Essere arrivato in prima squadra è una grande soddisfazione. Il Genoa ha una maglia storica, importante, con un tifo importantissimo e ogni volta che la indossi il peso si sente”.