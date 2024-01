Ghedjemis: “Qui per raggiungere traguardi, la squadra mi ha accolto benissimo”

Fares Ghedjemis, attaccante franco-algerino classe 2002 e uno degli acquisti del Frosinone nella finestra di mercato invernale, ha parlato ai canali della società ciociara, in modo da potersi presentare ed esprimere le sue sensazioni di questa nuova avventura: “Sono un giocatore molto rapido, di piede sinistro, mi piace segnare e far segnare. Preferisco giocare sulla fascia destra ma mi trovo bene anche se vengo impiegato a sinistra. Voglio inserirmi nel Frosinone nella maniera più rapida possibile, il mio obiettivo personale è quello di aiutare la squadra a raggiungere propri traguardi, cercando di essere più decisivo possibile. Il Frosinone mi ha visionato in Francia, hanno contattato i miei agenti ed ho subito accettato. Ho ricevuto un’ottima impressione del Presidente, del Direttore e del tecnico, come del resto da tutti i compagni, e colgo l’accasione per ringraziarli dell’accoglienza”.

Foto: Instagram Frosinone