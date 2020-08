Getafe, tutti convocati per il viaggio in Germania: c’è l’Inter

In vista della sfida di Europa League, il Getafe – durante l’ultimo allenamento al centro sportivo Alfonso Perez – ha comunicato che tutto il gruppo della squadra è convocato per il viaggio in Germania, sede dove si svolgerà l’ottavo di finale secco contro l’Inter.

CONVOCATORIA: Toda la plantilla disponible, convocada para el desplazamiento a Alemania. — Getafe C.F. (@GetafeCF) August 3, 2020

Foto: profilo twitter Getafe