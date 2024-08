Getafe-Rayo Vallecano è la prima partita in Liga che termina senza tiri in porta

Per la prima volta da quando Opta raccoglie dati statistici, una partita de LaLiga si è conclusa senza che nessuna delle due squadre tirasse nello specchio della porta avversaria. La partita in questione è Getafe–Rayo Vallecano, andata in scena ieri. Son stati 12 i tiri totali tentati dai padroni di casa del Getafe, solo 3 quelli della controparte, ma nessuno di questi ha centrato lo specchio della porta. Una gara dai momenti soporiferi, e che di certo non ha reso particolarmente entusiasti i tifosi allo stadio.

Foto: Instagram Getafe