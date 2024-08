Getafe, la fidanzata di Diego Rico scatena la polemica: “Spero che il club possa retrocedere”

Secondo quanto riportato da SPORT, Diego Rico , calciatore del Getafe CF , e la sua compagna, Jennifer Gallego , sono al centro di una polemica in Spagna. La fidanzata del calciatore ha pubblicato poche ore fa un tweet in cui scriveva che sarebbe stata felice se il Getafe retrocedesse in modo tale che Rico potesse lasciare il club. Questo sfogo è stato scatenato, sottolinea il quotidiano spagnolo, dai continui messaggi molesti da parte di alcuni tifosi , inclusi insulti, umiliazioni e minacce ricevuti dalla ragazza e dal giocatore.

Foto: instagram Diego Rico