Getafe alla ricerca di rinforzi: possibile interesse per Juanmi

Continua la costante ricerca del Getafe sul mercato. Il club spagnolo, infatti, ha bisogno di un attaccante versatile che possa giocare sia come prima punta che come ala. Dunque, si tratta di un profilo non così semplice da andare a pescare, soprattutto in una sessione povera di nomi come quella invernale. Nonostante ciò, secondo quanto riportato da Marca, la società avrebbe individuato Juanmi come possibile soluzione. Il 31enne sembrerebbe in uscita dal Real Betis, ma da definire sarebbe la questione legata alla divisione del pagamento dell’ingaggio del calciatore. Inoltre, come se non bastasse, il classe 1993 non sarebbe l’unico obiettivo nel mirino del Getafe. La sua duttilità potrebbe portarlo a giocare sulla fascia, con il club spagnolo che potrebbe affondare il colpo anche su Ramon Terrats del Villarreal nel ruolo di prima punta.

FOTO: Twitter Betis