Gesto di affetto di Ronaldo a una donna in Iran: ma è proibito. Rischia 100 frustate

Cristiano Ronaldo nella cronaca on Asia per un gesto affettuoso e di ringraziamento per una donna. Il giocatore portoghese, però, non sapeva che in Iran fosse severamente proibito.

Il tutto è avvenuto a Teheran, dove CR7 con l’Al Nassr, ha affrontato il Persepolis nella sfida della Champions League asiatica. In questa occasione il campione ha incontrato un’artista, Fatemeh di 34 anni che ha l’84% del corpo paralizzato e che ha donato a CR7 un suo ritratto dipinto con i piedi. Per ringraziare dell’opera d’arte il giocatore ha voluta ringraziarla con un gesto affettuoso, un bacio sulla fronte, ripreso da tutte le ltelkecamere. Gesto d’affetto, ma che in Iran è considerato adulterio commesso con una persona non sposata. La punizione che rischierebbe Ronaldo quella di subire 100 frustate. Il portoghese, quindi, non può tornare in Iran altrimenti rischierebbe l’arresto e la pena delle frustate.

Foto: Instagram personale