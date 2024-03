Gestaccio a Italiano: Juric rischia 3 giornate di squalifca

Nella serata di sabato c’è stato il pareggio per 0-0 tra Torino e Fiorentina. Gara caratterizzata da molta tensione, in campo e tra gli staff delle panchine. Ivan Juric, tecnico del Toro, è sttao il più nervoso di tutti ed è stato espulso. Il tecnico, inoltre, all’uscita dal campo ha avuto un diverbio con Italiano e gli ha fatto un gestaccio, portandosi il pollice alla gola, il tipico gesto del tagliagola.

I due poi si sono chiariti davanti alle telecamere, hanno riso e scherzato a fine gara, ma per la Lega quello che è successo resta inqualificabile e ingiustificabile, malgrado le scuse. Con i suoi comportamenti l’allenatore, che era diffidato, si prenderà un paio di giornate di squalfica, dovrebbero essere 3, una per l’epulsione e altre 2 per il gestaggio fatto. Domani, al termine di Inter-Genoa e della 27^ giornata di Serie A, il Giudice Sportivo farà sapere quello che ha deciso. Rischia di saltare le trasferte di Napoli e Udine, oltre alla sfida in casa contro il Monza: questo dipenderà dal verdetto di martedì.

Foto: twitter Torino