Gervinho: “Sono venuto al Trabzonspor perché credo nel progetto”

Il nuovo giocatore del Trabzonspor, Gervinho, ha rilasciato le prime dichiarazioni al canale ufficiale del club: “Sono molto felice di essere qui. Non sono una persona a cui piace parlare troppo. Preferisco parlare facendo il mio lavoro sul campo. Questo progetto è un progetto in cui credo, per questo sono qua. Come ha detto il nostro presidente, ringrazio anche il Parma per il buon esito della trattativa”.

Foto: Sito Fifa