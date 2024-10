Gervasoni a Open VAR: “Rigore su Baldanzi? Normale scontro di gioco”

Andrea Gervasoni, ex arbitro, vice commissario designatore della CAN A, nel corso della trasmissione Open Var in onda su DAZN, ha parlato degli episodi del turno di Serie A appena terminato partendo dal contatto Kyriakopoulos-Baldanzi in Monza-Roma con le polemiche dei giallorossi per un rigore non assegnato.

Queste le sue parole: “Entrambi i calciatori guardano la palla, riteniamo che sia uno scontro di gioco. Non vogliamo che dei microtocchi siano puniti con il rigore. Sullo step on foot, per essere punito con intervento Var, ci deve essere imprudenza”.

Foto: twitter Roma