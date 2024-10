Gervasoni a Open Var: “Corretti i due rigori in Juve-Cagliari. Eccessivo il secondo giallo a Conceicao”

Andrea Gervasoni, vice commissario della CAN A, ha parlato a Open VAR su Dazn sui due rigori di Juve-Cagliari e sul doppio giallo a Conceicao nel finale.

Queste le sue parole: “Il rigore per la Juve? Da regolamento, rientra nella casistica perché il difensore ha la mano sopra la testa. L’arbitro ritiene il movimento non congruo, perché opta per la punibilità. Secondo rigore corretto, il difendente colpisce l’attaccante. Eccessiva invece l’espulsione a Conceicao , assegnando il secondo giallo per simulazione”.

Foto: Instagram Conceicao