Gerrard: “Tornare ad Anfield da avversario non sarà facile. Spero che i tifosi mi ameranno lo stesso”

Steven Gerrard, allenatore dell’Aston Villa, per la prima volta sfiderà da avversario il suo Liverpool. Accadrà per la partita di domani quando i villans faranno visita ai Reds ad Anfield.

L’ex centrocampista, non ha nascosto le sue emozioni per la gara: “Se dopo la partita mi ritroverò sulla linea M6 verso Birmingham e non sarò più il più popolare ad Anfield pazienza, me ne farò una ragione. Il caos intorno a questa partita è generato dall’entusiasmo che si lega al mio ritorno. Da quelle parti mi conoscono abbastanza bene, sono del posto, sono cresciuto a Liverpool, torno in un club dove ho trascorso molti anni e mi sono divertito. Non sarà facile tornare da avversario, questo è vero. Ho conservato un buon rapporto con tutti ma io penso solo a preparare la squadra nel miglior modo possibile per cercare di ottenere un risultato positivo per l’Aston Villa. Capisco che a pensarci fa un po’ sorridere che io torni a Liverpool per giocarci contro ma questo è il mio lavoro, è la vita che va così. Spero che i tifosi mi amino lo stesso”.

Foto: Twitter Aston Villa