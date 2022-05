Gerrard su Coutinho: “Professionista modello, è un esempio per i giovani”

Steven Gerrard, allenatore dell’Aston Villa, ha commentato con entusiasmo la permanenza a titolo definitivo alla sua corte di Philippe Coutinho: “È un colpo importante per l’Aston Villa. Phil è un professionista modello e il suo impatto sul gruppo è stato molto chiaro da quando si è unito a gennaio. Con il modo in cui si comporta dentro e fuori dal campo, è anche un prezioso modello per i nostri giocatori più giovani, che possono solo trarre vantaggio dalla sua esperienza. Stiamo già cercando di costruire per la prossima stagione, è incredibile lavorare in un club che opera in modo così deciso e senza intoppi“.

Foto: Twitter Aston Villa