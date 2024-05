Gerrard: “Non ho scelto di allenare in Arabia Saudita per soldi”

Dal 3 luglio scorso Steven Gerrard ha scelto di continuare la sua carriera da allenatore in Arabia Saudita, sulla panchina dell’Al Ettifaq. L’ex leggenda del Liverpool ha cominciato la carriera da tecnico ai Rangers, per poi passare all’Aston Villa, prima di approdare in Arabia Saudita nell’estate del 2023. A spiegare la scelta di sposare il club saudita è stato lo stesso Gerrard: “Sono stato finanziariamente al sicuro per molto tempo, non ho problemi economici. Pertanto posso dire di non essere venuto in Arabia Saudita per soldi”.

Foto: The Sun