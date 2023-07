Gerrard: “La Saudi League può diventare uno dei migliori campionati del mondo”

Steven Gerrard, da pochi giorni nuovo allenatore dell‘Al Ettifaq, non ha dubbi sulle potenzialità del campionato saudita, che in questa estate sta vedendo tanti campioni e fuoriclasse trasferirsi nel feudo arabo.

Queste le parole di Gerrard ai canali ufficiali del suo club: “La Saudi League può diventare uno dei miglior campionati al mondo. Tutti abbiamo l’ambizione di continuare a far crescere questa competizione. Il club ha al suo interno ottime persone, quando sono arrivato qui mi sono sentito a casa”.

Foto: twitter Aston Villa