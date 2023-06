Gerrard: “In Arabia Saudita hanno cercato anche me. Ho rifiutato la loro proposta”

Steven Gerrard ex stella del Liverpool e allenatore di Aston Villa e Rangers, ha affermato di aver rifiutato una proposta dall’Arabia Saudita, confermato la sua decisione ai microfoni di Channel 4: “Sono stato invitato lì per valutare un’offerta, cosa che ho fatto. Ho preso in esame la cosa negli ultimi giorni ma allo stato attuale delle cose ho deciso di non accettarla”. 43 anni, Gerrard è senza panchina dallo scorso 20 ottobre, quando è stato esonerato dall’Aston Villa.

Foto: twitter Aston Villa