Gerrard entra nella Hall of Fame della Premier League

Lo storico capitano del Liverpool, Steven Gerrard, ha fatto il suo ingresso nella Hall of Fame della Premier League. L’annuncio è arrivato dal profilo twitter ufficiale della Premier: “Rosso in tutto e per tutto. Un centrocampista che ha perfezionato l’arte del tiro dalla distanza”, questo il breve commento con un video che celebra l’ex centrocampista inglese.

“I hated playing against him! He was so good tactically, physically, mentally…”

🆕 Welcome to the #PLHallOfFame, Steven Gerrard! pic.twitter.com/6sNr9CYDU5

— Premier League (@premierleague) May 20, 2021