Gerrard: “Coutinho si è allenato bene. Ci sarà già con lo United”

Doppio confronto contro il Manchester United per l’Aston Villa nel giro di poche ore. Dopo la FA Cup, è tempo di Premier, con Steven Gerrard, che annuncia in conferenza stampa la presenza del nuovo acquisto, Coutinho, contro i Red Devils.

Queste le sue parole: “Coutinho è pronto per debuttare. Philippe si è allenato con noi per tre giorni e non ha avuto problemi di alcun tipo. Dobbiamo solamente lavorare sul suo stato fisico e sulla preparazione della partita contro i Red Devils, ma ci sarà. Vediamo quanti minuti potrà darci di qualità. Per noi è un grande acquisto, alza certamente il tasso tecnico della rosa”.