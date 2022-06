Gerrard: “Adoro il Liverpool come il primo giorno, è stato molto importante per la mia vita”

Per celebrare i 130 anni di vita, il Liverpool – attraverso i propri canali ufficiali – ha raccolto dolci testimonianze da parte delle sue figure più rappresentative. Tra queste non poteva mancare Steven Gerrard: “Questo club ha giocato un ruolo così importante nella mia vita, così come in molte delle vite della mia famiglia. E ancora oggi, lo adoriamo come il primo giorno in cui l’abbiamo incontrato. Una squadra di calcio speciale, sono in una posizione molto privilegiata per il fatto che sono riuscito a rappresentarla come giocatore. Ha giocato un ruolo così importante nella mia vita e ovviamente in molte persone, famiglia e amici, quindi dobbiamo molto a questo club. Ha una connessione, ha una base di fan davvero potente e ha un feeling che posso definire familiare“.

Foto: Twitter Liverpool