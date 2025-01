Gerrard, a un passo l’addio all’Al-Ettifaq per motivi personali

La breve avventura di Steven Gerrard all’Al-Ettifaq, in Arabia Saudita, sta per volgere al termine. Attualmente si trova al dodicesimo posto della Saudi Pro League (5 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte). Un andazzo di certo non soddisfacente, ma i motivi dell’addio del tecnico non sono relativi ai risultati. Secondo quanto raccontato da Foot Mercato, la scelta sarebbe scaturita direttamente dall’inglese, che ha deciso di sua sponte di lasciare il club per motivi personali. Il sostituto potrebbe essere Rodolfo Arruabuena, dell‘Al-Taawoun.

Foto: X Rangers